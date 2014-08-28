У Дніпропетровську терміново збирають Раду оборони: планують ввести план "Б"

У Дніпропетровську в екстреному порядку збирається Рада оборони регіону за участю керівництва області та силових органів.

Про це в коментарі "Обозревателю" повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.

Читайте такожУ Дніпропетровську заарештували стюарда, який доповідав "ДНР" про вильоти українських літаків

"Буде розглянуто питання про введення у регіоні плану "Б", - сказав Коломойський. При цьому він зазначив, що подробиці плану будуть розголошені після засідання Ради.

За словами дніпропетровського губернатора, на засідання також були запрошені керівники Запорізької ОДА та штаби національної безпеки.