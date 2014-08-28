У Дніпропетровську терміново збирають Раду оборони: планують ввести план "Б"
11:49, 28 серпня 2014Політика
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На засідання також були запрошені керівники Запорізької ОДА та штаби національної безпеки.
У Дніпропетровську збирають Раду оборони / Фото УНІАН
У Дніпропетровську в екстреному порядку збирається Рада оборони регіону за участю керівництва області та силових органів.
Про це в коментарі "Обозревателю" повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.
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"Буде розглянуто питання про введення у регіоні плану "Б", - сказав Коломойський. При цьому він зазначив, що подробиці плану будуть розголошені після засідання Ради.
За словами дніпропетровського губернатора, на засідання також були запрошені керівники Запорізької ОДА та штаби національної безпеки.
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