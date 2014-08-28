Порошенко закликає зберігати спокій та зміцнювати національну єдність для захисту Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання РНБО.

“Друзі, нам потрібно зберігати спокій, холоднокровність, зміцнювати нашу єдність і загальнонаціональну солідарність”, - сказав президент.Читайте такожДерждеп: Росія здійснює пряме військове вторгнення в Україну

Він зауважив, що військові дії відбуваються на Донеччині та Луганщині, але їх успішне завершення означає не лише звільнення Донбасу, але й захист всієї України.

“Зараз в ці дні і в ці часи відбувається справжня боротьба за справжню незалежність нашої держави. Лінія оборони зараз проходить на Донбасі, але не йде далі на захід лише тому, що саме міцною стіною стало на захист всієї України наше українське воїнство”, - сказав Порошенко.Читайте такожУ НАТО нарахували більше тисячі російських солдатів, які воюють на Донбасі (фото)

Як повідомляв УНІАН, протягом останньої доби відбулося різке загострення ситуації в Донецькій області, де, за даними РНБО України, російські військові захопили місто Новоазовськ і ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського та Амвросіївського районів.

У зв’язку з цим сьогодні, 28 серпня, президент України скасував свій робочий візит до Турецької Республіки та повідомив про скликання засідання Ради національної безпеки і оборони для розробки плану подальших дій.

Крім того, Порошенко наголосив, що Україна терміново ініціюватиме скликання засідання Ради безпеки ООН: «Світ має дати оцінку різкому загостренню ситуації в Україні», - сказав він.

Також, за словами президента, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу.