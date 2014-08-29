Бойовики влаштували засідку українським військовим, проігнорувавши заклик Путіна

Про це у Facebook написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"При спробі виходу з оточення колона наших братів (всі батальйони і посилення ВСУ) потрапила в засідку", - повідомив комбат.

За його словами, українські військові зайняли кругову оборону і ведуть бій. Їм потрібна термінова допомога.

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Семенченко додав, що повідомив всі дані, включаючи місцезнаходження військових, командувачу силами Нацгвардії і міністру внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.