"Айдар" залишив два села під Луганськом. Там діють війська РФ з артилерією та професійною розвідкою

Бійці батальйону «Айдар» відступили з сіл Хрящувате і Новосвітлівка поблизу Луганська через багаторазову чисельну перевагу російських військ.

Про це повідомив командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук у відеозаписі, розміщеному на сервісі Youtube.

Зокрема, за його словами, відступ батальйону «Айдар» з Хрящуватогоі Новосвітлівки пов'язано з тим, що «чисельна перевага супротивника було багаторазовою, і в населеному пункті було видно почерк російських військ, які працювали в Чечні».

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Мельничук наголошує, що ситуація в Луганську залишається тривожною.

"Почали працювати російські війська, в яких видно професіоналізм у всьому. Це, швидше за все, добірні частини. Це добірні танкові частини і повітряно-десантні війська", - сказав він.

За його словами, видно їх вишкіл і серйозну підтримку технічними засобами, "оскільки кожен постріл лягає точно у точку, тобто працюють супутники розвідки, безпілотники. Кожен артилерійський удар лягає точно в ціль".

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"Було видно почерк російських військ, які працювали в Чечні. Ідуть танки і просто будинок за будинком знищують. Постріл танка - зруйнований будинок", - заявив він.

Також Мельничук повідомив про те, що населені пункти Хрящувате і Новосвітлівка повністю зруйновані.