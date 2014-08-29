Путін: питання визнання світом анексованого Криму частиною Росії буде вирішуватися "довго і нудно"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на форумі «Селігер-2014», коментуючи слова студента Таврійського університету про те, що жителі півострова зазнають силу-силенну незручностей і труднощів у побуті і в сфері бізнесу.

«Проблема, пов'язана з визнанням, думаю, це вирішуватиметься довго і нудно. Для мене це дивно», - сказав Путін.Читайте такожМеркель про повернення Криму Україні: потрібно багато терпіння і зусиль

Він відзначив, що при визнанні Косова була політична воля і бажання, хоча там незалежність було оголошено в парламенті без референдуму.

При цьому Путін заявив, що якщо вибирати тим, що відбувається на Донбасі і тим, як люди живуть у Криму, то «будь-яка розсудлива людина» вибрала б друге.

Путін визнав, що в результаті анексії з'явилося ряд побутових, технічних, економічних, фінансових проблем, і завдання влади РФ їх мінімізувати.

За його словами, жителі Криму одержали соціальні гарантії як громадяни РФ, і в перспективі півострів стане не дотаційним регіоном, який генеруватиме доходи для себе і федерального бюджету.Читайте такожДжемілєв: Окупаційні війська в Криму готуються до боїв

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без відзнак блокували і захоплювали військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Разом з тим один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, виступаючи 31 березня на неформальному засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку, назвав референдум у Криму «цинічним», «так званим» і «абсурдним». Джемілєв додав, що, за його даними, в референдумі брали участь не 82% жителів Криму, як повідомляє російська влада, а лише 32,4%.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.

7 червня під час інавгурації президент України Петро Порошенко заявив, що Крим є і буде українським. «Росія окупувала Крим, який є, був і буде українським», - наголосив він.