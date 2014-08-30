З Росії позиції сил АТО обстріляли протитанковими керованими ракетами

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Не припиняються обстріли позицій та блокпостів сил АТО неподалік населених пунктів Успенка, Макарове, Маломиколаївка, Червона Поляна, Майорск, Верхнє Троїцьке, Дебальцево, Первомайськ, Комсомольське", - йдеться у повідомленні.Читайте такожРНБО: терористи обстріляли бійців сил АТО снарядами з сльозогінною речовиною

Зазначається, що двічі з танків та установок БМ 21 «Град» було обстріляно аеродром Луганськ.

З боку Російської Федерації було обстріляно позиції наших військових неподалік населеного пункту Городище. Росіяни застосували проти наших військ протитанкові керовані ракети, підкреслюють у штабі.