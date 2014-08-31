МВС: "Київ-1" цілодобово патрулює Святогірськ, де переховується багато сепаратистів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, такі дії обумовлені тим, що в місті велике скупчення сепаратистів.

За словами радника міністра внутрішніх справ України, куратора батальйону «Київ-1» Євгена Дейдея, бійці спецпідрозділу цілодобово патрулюють Святогірськ. Після визволення прилеглих територій терористи залишилися в місті та переховуються.

Як повідомив Дейдей, ситуація у Святогірську є напруженою. Саме тому бійці батальйону «Київ-1» вирушили туди на патрулювання, щоб максимально забезпечити безпеку жителів міста та не допустити його захоплення.

Читайте такожУ Святогірській лаврі щодня безкоштовно харчуються близько 3000 вимушених переселенців«Головною метою спецбатальйону є затримання сепаратистів та виявлення місць їхнього переховування, де, напевно, можуть бути сховані як зброя, так і боєприпаси», - наголосив Євген Дейдей.

Він також зазначив, що до Святогірська виїхали два автомобілі бійців батальйону «Київ-1», забезпечені повним боєкомплектом, які готові стати на захист держави будь-якої миті.