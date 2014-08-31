Терористи обстріляли завод в Лутугиному і підірвали міст через Кальміус

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"Учора близько 18:30 російські терористи обстріляли Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат. Вогонь по заводу прокатних валків вівся з боку населених пунктів Волнухіне і Краснодон. Інформація про жертви і руйнування уточнюється", - сказано в повідомленні.

Читайте такожБойовики в районі Новоазовська через спостерігачів ОБСЄ замінили нову військову техніку на старуКрім того, в РНБО проінформували, що неподалік села Гранітне Тельманівського району терористи підірвали автомобільний міст через річку Кальміус.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Новоазовську називають себе миротворцями і роздають місцевим мешканцям інструкції, як себе поводити.