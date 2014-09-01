За добу в зоні АТО загинуло 7 і поранено 25 українських військовослужбовців - РНБО

13:00, 01 вересня 2014
Політика
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Протягом останньої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 7 і поранено 25 українських військовослужбовців.

Ще семеро вояків загинули захищаючи Батьківщину / “Голос України”

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«Щодо наших втрат. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції семеро наших військовослужбовців загинуло, 25 отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, всього протягом останньої доби сили АТО 37 разів вступали у вогневий контакт з російськими найманцями та терористами у 24 населених пунктах Донецької та Луганської області.

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