За добу в зоні АТО загинуло 7 і поранено 25 українських військовослужбовців - РНБО
13:00, 01 вересня 2014Політика
0 0
Протягом останньої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 7 і поранено 25 українських військовослужбовців.
Ще семеро вояків загинули захищаючи Батьківщину / “Голос України”
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожЗ початку АТО загинули 765 українських військових - РНБО
«Щодо наших втрат. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції семеро наших військовослужбовців загинуло, 25 отримали поранення", - сказав Лисенко.
За його словами, всього протягом останньої доби сили АТО 37 разів вступали у вогневий контакт з російськими найманцями та терористами у 24 населених пунктах Донецької та Луганської області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter