Бої довкола аеропорту Луганська тривають - "Права справа"

23:29, 31 серпня 2014
Політика
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1,5 тис українських військових, які намагаються відбити луганський аеропорт, опинилися в оточенні бойовиків

airport.lg.ua

Про це Еспресо.TV повідомив Дмитро Снєгирьов, лідер луганської громадської організації  "Права справа"

За його словами, після того, як українські війська залишили Георгіївку, в оточені бойовиків опинились 1,5 тисячі українських військових, які захищають територію луганського аеропорту. 

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«Вдень була здійснена спроба прориву десантниками, вдалося разом з бойовою технікою  прорвати кільце облоги.  Залишається напруженою і складною ситуація в напрямку міста Щастя та Лутугіно, там спостерігається значна концентрація російської регулярної армії», - говорить  Снєгирьов. 

Крім того, за його словами, незважаючи на вчорашній вдалий виліт української авіації і знищення великої кількості бойовиків, із взяттям Новосвітлівки знову відкрита дорога для безперешкодного перекидання Росією на територію України своїх військових.

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