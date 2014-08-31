Бої довкола аеропорту Луганська тривають - "Права справа"

Про це Еспресо.TV повідомив Дмитро Снєгирьов, лідер луганської громадської організації "Права справа"

За його словами, після того, як українські війська залишили Георгіївку, в оточені бойовиків опинились 1,5 тисячі українських військових, які захищають територію луганського аеропорту.

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«Вдень була здійснена спроба прориву десантниками, вдалося разом з бойовою технікою прорвати кільце облоги. Залишається напруженою і складною ситуація в напрямку міста Щастя та Лутугіно, там спостерігається значна концентрація російської регулярної армії», - говорить Снєгирьов.

Крім того, за його словами, незважаючи на вчорашній вдалий виліт української авіації і знищення великої кількості бойовиків, із взяттям Новосвітлівки знову відкрита дорога для безперешкодного перекидання Росією на територію України своїх військових.