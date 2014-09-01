Турчинов зустрінеться із президентом ПАРЄ наступного тижня в Осло

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це сторони домовились сьогодні під час телефонної розмови.

«Керівник парламенту та Президент ПАРЄ домовились щодо проведення двосторонніх переговорів під час Саміту голів парламентів європейських країн, який повинен відбутись в Осло наступного тижня», - сказано у повідомленні.

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