Дипломати надали Україні чотири рекомендації за результатами Саміту ЄС

Про це говориться у заяві організації.

"Перше – Малозрозуміла і невизначена позиція щодо неоголошеної агресії Росії та відвертий провал мінської зустрічі суттєво послабили переговорні позиції України в Брюсселі. Київ має припинити грати у «миротворчість», нарешті назвати війну війною і на цій основі консолідувати і мобілізувати суспільство. Це сприятиме позитивним для України результатам Саміту НАТО, який має відбутися 4-5 вересня в Уельсі", - відзначають дипломати.

"Друге – Проросійська позиція низки європейських країн є результатом не лише відповідної роботи Кремля, але й свідченням серйозних прорахунків зовнішньої політики України на цьому напрямі. МЗС України має зробити негайні і кардинальні висновки з цього.

Третє – Україна має опрацювати питання термінового придбання озброєнь як з країнами ЄС, так і з іншими державами-виробниками зброї, зокрема Канадою, Японією, Південною Кореєю, ПАР тощо. Підтримка України у цьому питанні, має стати визначальним критерієм ставлення до відповідної країни на роки вперед", - говориться у повідомленні.

Дипломати завершують четвертою рекомендацією: "Світ уважно спостерігає за подіями в Україні. Ми можемо розраховувати на допомогу у протидії агресії Москви, якщо ми продемонструємо здатність боротися – згуртуватися навколо Незалежності і демократії, перевести економіку на «військову колію», суттєво знизити рівень корупції, ліквідувати «п’яту колону», не допустити російських агентів у новий Парламент".

Довідка: Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".