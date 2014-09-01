Голова депутатської групи підтримав введення воєнного стану

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кінах сказав у коментарі журналістам перед початком зустрічі лідерів парламентських фракцій і груп із президентом України Петром Порошенком.

“Я підтримую введення воєнного стану”, - сказав він і додав, що це має бути консолідоване рішення усіх структур влади, а усі особисті та політичні питання мають бути другорядними.

Читайте такожУ Порошенка пояснили, чому не запроваджують воєнний станПитання запровадження воєнного стану, вважає депутат, має бути одночасним із розробкою чіткого плану дій з тим, щоб Україна мобілізувала усі можливості, спираючись на підтримку міжнародних партнерів, захищала свою державність і право українського народу на свій цивілізаційний вибір.

Нагадаємо, сьогодні о 17 годині мала стартувати нарада президента з головами груп і фракцій щодо введення воєнного стану на Донбасі.