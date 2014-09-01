Бойовик пригрозив Польщі "відплатою" за заборону польоту над її територією літака Шойгу (відео)

Про це він сказав в оприлюдненому сьогодні відео.

"Якщо ви не хочете пропускати літак міністра оборони Російської Федерації над територією Польщі, то значить "Моторола" йде до вас", - сказав бойовик.

Після цього на відео продемонстровано залпи ракетних систем.

Як повідомляв УНІАН, минулої п'ятниці стало відомо про те, що польські служби заборонили проліт над територією Польщі російському літаку, на борту якого був Шойгу, через що він був змушений вернутися до Словаччини.

Читайте такожТерористи хочуть націоналізувати квартири в Донецьку (відео)Польське Міноборони повідомило, що це сталося через порушення росіянами прийнятих процедур, не виключивши, що це сталося через помилку пілота. Польські політики висловили думку, що насправді це теж могла бути провокація росіян, зокрема, для того, аби зменшити шанси на обрання главою Ради ЄС прем'єра Польщі.

Російське МЗС назвало цей інцидент "блюзнірською витівкою" та пригрозило наслідками для Польщі. Польське зовнішньополітичне відомство закликало не шукати у забороні польоту жодної політики, наголосивши, що це стало через порушення прийнятих процедур. Польща - після того, як росіяни виконали усі процедури правильно - пропустила літак над своєю територією.