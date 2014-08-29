Росія погрожує Польщі реакцією через "блюзнірську витівку" з літаком Шойгу

"На зворотному ж шляху (Шойгу зі Словаччини) стався кричущий інцидент - польська сторона, що дала дозвіл на проліт російського літака в Словаччину, відмовилася пропустити його під час повернення в Москву з нібито технічних причин", - йдеться в заяві відомства.

"Російській делегації довелося в терміновому порядку повертатися в Братиславу у зв'язку з нестачею палива, що створило реальну загрозу безпеці польоту", - додали у відомстві.

"Лише після енергійного демаршу з нашого боку польська влада погодилися підтвердити дію раніше виданого нею дозволу на проліт над територією Польщі", - сказали в міністерстві.

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"Самі по собі такі дії не можуть кваліфікуватися інакше, як грубе порушення норм та етики міждержавного спілкування, а в контексті безпосередньо святкувань у Словаччині - як блюзнірська витівка проти історичної пам'яті та заслуг тих, хто врятував Європу від фашизму", - вважають в МЗС.

"Цілком очевидно, що подібні дії Варшави не залишаться без відповідної реакції з російської сторони", - підкреслили у відомстві.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на чолі російської делегації перебував в Словаччині з робочим візитом. Там він разом з міністром оборони Словаччини взяв участь у відкритті виставки в місті Банська-Бистриця, присвяченій 70-річчю Словацького національного повстання.

Раніше Польща заборонила проліт Ту-154 міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який повертався зі Словаччини. Згодом літак таки пропустили.