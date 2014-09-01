ЗМІ: Депутати та Порошенко вирішили поки що не вводити воєнний стан

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на 5 канал.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня 2014 р. о 17:00 розпочалася зустріч Порошенка з головами парламентських фракцій і груп.

Як повідомив голова фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, на цій зустрічі планувалося обговорити питання про можливість введення воєнного стану.

Він також заявив, що на його думку, воєнний стан не вводитиметься.

“Я думаю, що та інформація, яку ми отримали, станом на сьогодні, є всі підстави вважати, що навряд чи воєнний стан буде введено”, - сказав депутат.

“Більше того, я переконаний, що в тій ситуації ті, хто сподівалися, що через воєнний стан можна зірвати вибори, - це чисте політиканство”, - додав Соболєв.