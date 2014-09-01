Яценюк заявив про потребу в "радикальних і кардинальних змінах у військовому керівництві"

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

"Час називати речі своїми іменами. Росія і Володимир Путін розв'язали війну. На російському режимі лежить відповідальність за війну в Європі, за вбивство наших людей, за крадіжку Криму, за знущання над мільйонами українців. І все це - заради бажання відновити Радянський Союз", - написав він.

Однак, на думку прем'єра, Радянський Союз вже впав.

Читайте такожІталійські ЗМІ: Путін заявив Баррозу, що візьме Київ "за два тижні""Той, хто буде намагатися відновити будь-яку імперію, впаде так само безславно, як і його попередники", - вважає Яценюк.

Також він висловив думку щодо нагальної потреби у "радикальних і кардинальних змінах у військовому керівництві країни".

"Я певен, що ми пройдемо ці випробування. В першу чергу треба покладатися на власні сили. Самоорганізація всього українського народу. Боротьба на кожному місці, хто би де не був. І допомога фронту", - написав Яценюк.