ГПУ відкрила справу щодо екс-командувача ВМС Ільїна за дезертирство

Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Юрій Бойченко.

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За його словами, "Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства адмірала Юрія Ільїна, який наприкінці травня цього року, перебуваючи в підпорядкуванні міністра оборони, самовільно залишив місце служби", - сказав Юрій Бойченко.