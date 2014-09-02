ГПУ відкрила справу щодо екс-командувача ВМС Ільїна за дезертирство
15:34, 02 вересня 2014Політика
0 0
Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження за фактом дезертирства колишнього командувача військово-морських сил (ВМС) адмірала Юрія Ільїна.
ГПУ відкрила справу за фактом дезертирства екс-командувача ВМС / фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Читайте такожНовий начальник Генштабу Ільїн планував кинути армію проти Майдану
За його словами, "Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства адмірала Юрія Ільїна, який наприкінці травня цього року, перебуваючи в підпорядкуванні міністра оборони, самовільно залишив місце служби", - сказав Юрій Бойченко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter