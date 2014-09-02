Reuters: ЄС може оголосити міністра оборони РФ персоною нон ґрата

Як повідомляє агентство Reuters, серед нових заходів проти Росії розглядається можливість заборони на в'їзд до Євросоюзу міністру оборони РФ Сергія Шойгу.

Єврокомісія підготує список нових санкцій у середу, а вже в п'ятницю уряди країн Євросоюзу остаточно затвердять план дій у відповідь на агресію Росії щодо України.

Читайте такожЄС може посилити санкції проти Росії у сфері фінансів і технологійМіж тим, заявлене раніше можливе відключення Росії від міжнародної мережі транзакцій SWIFT Європа визнала занадто радикальною. Як відзначає агентство, це питання підніматися не буде.