Заступник генсека НАТО: РФ повинна припинити залякувати всіх своїх сусідів

Про це написав заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу в своєму "Твіттері".

#Russia must end the bullying, interference & intimidation of all its neighbours - Alexander Vershbow (@NATOdsg) 2 вересня 2014

"Протягом останніх кількох років Росія перетворилася на націоналістичну й ревізіоністську силу, яка порушує міжнародне право і використовує військову силу для досягнення геополітичної мети", - написав заступник генсекретаря НАТО.

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Він зазначив, що у зв'язку з російською агресією, на майбутньому саміті НАТО, країни-члени Альянсу переглянуть оборонні витрати, а також обговорять методи реагування на нові загрози.

#NATOsummitUK will mark new chapter for #NATO: end of falling defence spending, new plan for dealing w/ challenges, new approach to #Russia - Alexander Vershbow (@NATOdsg) 2 вересня 2014

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Андерс Фог Расмуссензаявив, що на саміті Альянсу, який пройде 4-5 вересня в Уельсі, буде обговорюватися конкретна допомога Україні в її протистоянні з РФ. Українську делегацію на саміті очолить президент Петро Порошенко.