Заступник генсека НАТО: РФ повинна припинити залякувати всіх своїх сусідів

17:17, 02 вересня 2014
Політика
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Росія повинна припинити залякування та втручання у внутрішні справи всіх своїх сусідніх країн.

НАТО / Фото : NATO.int

Про це написав заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу в своєму "Твіттері".

"Протягом останніх кількох років Росія перетворилася на націоналістичну й ревізіоністську силу, яка порушує міжнародне право і використовує військову силу для досягнення геополітичної мети", - написав заступник генсекретаря НАТО.

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Він зазначив, що у зв'язку з російською агресією, на майбутньому саміті НАТО, країни-члени Альянсу переглянуть оборонні витрати, а також обговорять методи реагування на нові загрози.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Андерс Фог Расмуссензаявив, що на саміті Альянсу, який пройде 4-5 вересня в Уельсі, буде обговорюватися конкретна допомога Україні в її протистоянні з РФ. Українську делегацію на саміті очолить президент Петро Порошенко.

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