В МЗС розповіли, про що в Мінську говорив Кучма з проросійськими бойовиками
В рамках вчорашнього засідання тристоронньої контактної групи в Мінську сторони обмінялися пропозиціями щодо вирішення головних питань, пов'язаних з ситуацією на сході України.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс, повідомляє Громадське ТБ. "Учасники тристоронньої контактної групи вчора на засіданні обговорювали кілька найбільш важливих питань - це двостороннє припинення вогню, контроль на кордоні, звільнення заручників та забезпечення безпеки під час пересування гуманітарних вантажів на схід України. Сторони обмінялися своїми позиціями щодо вирішення цих питань", - зазначив він.
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Речник МЗС підкреслив, що переговори про доставку на схід України російської гуманітарної допомоги дійсно тривають. "Питання з приводу можливої доставки гуманітарної допомоги залізничним транспортом обговорюється. Станом на сьогоднішній день ми продовжуємо консультації і з російською стороною, і з Міжнародним комітетом Червоного Хреста з приводу визначення можливого пункту пропуску, через який буде доставлена допомога, а також з приводу модальностей участі Міжнародного комітету Червоного Хреста в доставці, зберіганні і розподілі цієї допомоги", - сказав він, додавши, що найближчим часом консультації будуть продовжені.