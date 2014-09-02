В МЗС розповіли, про що в Мінську говорив Кучма з проросійськими бойовиками

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс, повідомляє Громадське ТБ. "Учасники тристоронньої контактної групи вчора на засіданні обговорювали кілька найбільш важливих питань - це двостороннє припинення вогню, контроль на кордоні, звільнення заручників та забезпечення безпеки під час пересування гуманітарних вантажів на схід України. Сторони обмінялися своїми позиціями щодо вирішення цих питань", - зазначив він.

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Речник МЗС підкреслив, що переговори про доставку на схід України російської гуманітарної допомоги дійсно тривають. "Питання з приводу можливої ​​доставки гуманітарної допомоги залізничним транспортом обговорюється. Станом на сьогоднішній день ми продовжуємо консультації і з російською стороною, і з Міжнародним комітетом Червоного Хреста з приводу визначення можливого пункту пропуску, через який буде доставлена ​​допомога, а також з приводу модальностей участі Міжнародного комітету Червоного Хреста в доставці, зберіганні і розподілі цієї допомоги", - сказав він, додавши, що найближчим часом консультації будуть продовжені.