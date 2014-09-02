Росія може доставити до України другу партію "гуманітарки" залізницею

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євген Перебийніс.

“Питання щодо можливої доставки цієї гуманітарної допомоги залізничним транспортом обговорюється. Станом на сьогодні ми продовжуємо консультації з російською стороною і з Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо визначення можливого пункту пропуску, через який така допомога буде доставлена, і щодо модальності участі Міжнародного комітету Червоного Хреста у доставці, зберіганні і розподілі цієї гуманітарної допомоги”, - сказав Перебийніс.

Водночас, за його словами, поки що він не може сказати про досягнення якихось конкретних домовленостей з цього питання.

Читайте такожООН: гуманітарний конвой РФ повинен в’їжджати на Донбас тільки зі згоди української владиЯк повідомляв УНІАН, у серпні Росія доставляла в Україну «гуманітарний конвой» з більш як 260 вантажівок. При цьому колона в'їхала в Україну без дозволу. За даними РНБО, ці вантажівки викрали з України обладнання військових заводів.

30 серпня з’явилася інформація, що в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ стоїть друга колона з російським «гуманітарним конвоєм».