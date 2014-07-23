Американські сенатори просять Обаму визнати «ДНР» терористами

Як повідомляє «Голос Америки», голови трьох комітетів Сенату Роберт Менендес, Даян Файнстайн і Карл Левін звернулися з листом до президента США, в якому, зокрема пропонують Обамі всерйоз замислитися над можливістю визнання «ДНР» іноземною терористичною організацією.

Також сенатори закликають розширити санкції, націлені на оборонний, енергетичний та фінансовий сектори Росії.

«Ми пишемо, щоб висловити наше обурення з приводу безглуздого знищення малайзійського пасажирського літака і попросити, щоб ви розглянули питання про введення значних додаткових санкцій для покарання Російської Федерації за її матеріальну підтримку самопроголошеної так званої «Донецької народної республіки», – йдеться у листі.

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Сенатори висловили солідарність із заявами адміністрації президента США про те, що пасажирський літак був збитий ракетою класу «земля-повітря» і додали: «Зібрані докази, разом із зусиллями їх приховати та блокуванням міжнародних слідчих, вказують на вину Росії та сепаратистів-бойовиків, яких вона підтримує в Україні».

Сенатори нагадали, що бойовики «ДНР» до жахливої трагедії з малайзійським «Боїнгом» також збили українські військові літаки Ан-26, Су-25 і декілька вертольотів, і тоді «ДНР» взяла на себе відповідальність за кожен із цих актів.

«Ми вимагаємо накласти негайні широкі санкції на оборонну галузь Росії, в тому числі державний Рособоронекспорт, адже саме це може змусити Росію утриматися від надання обладнання, допомоги чи тренувань сепаратистам в Україні», – резюмують сенатори.