Держдеп: Корисніше почути від Путіна, що за два тижні він виведе своїх солдатів, ніж захопить Київ

"Наскільки я розумію, Кремлем були дані якісь пояснення з приводу того, що це висловлювання було вирвано з контексту, і я залишаю їм коментувати це. Зрозуміло, було б більш корисно почути президента Путіна, який говорить про те, що за два тижні він виведе всіх російських солдатів, і припинить фінансову та військову підтримку, яка надається сепаратистам. Зрозуміло, ми б хотіли, щоб це сталося навіть швидше", - цитує Псакі "Голос Америки".

Читайте такожУ Путіна заявили, що готові оприлюднити його розмова з Баррозу

Крім того, з приводу висловлювання президента РФ Путіна на молодіжному форумі "Селігер" про те, що Росія є однією з найпотужніших ядерних держав, Псакі зауважила, що "президент Путін зробив низку ескалаційних заяв - я не хочу їх судити або оцінювати, що вони означають".

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що слова Путіна "про взяття Києва за два тижні" були вирвані з контексту.

Як повідомляв УНІАН, італійська газета La Repubblica написала, що в розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу Путін, відповідаючи на питання про російське вторгнення в Україну, заявив: "Проблема полягає не в цьому. Але в тому, що якщо я захочу, то за два тижні візьму Київ".