ЄС відмовився коментувати телефонну розмову Порошенка із Путіним

“На даний момент ми очікуємо додаткової інформації”, - сказала Косьянчич, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу у Брюсселі.

Разом з тим, вона нагадала, що ЄС підтримує досягнення стійкого рішення щодо кризи в Україні, зокрема стосовно припинення вогню.

Прес-секретар Ештон повідомила, що Європейська комісія та Європейська служба зовнішньополітичної діяльності уважно стежать за розвитком ситуації на сході України та готові врахувати останні події при підготовці пропозицій щодо введення санкцій проти РФ за відсутності деескалації ситуації.

Робота з підготовки таких пропозицій повинна бути завершена до кінця поточного тижня.

Читайте такожЄвросоюз закликав Росію негайно вивести війська з УкраїниТакож Косьянчич відмовилася повідомити, які юридичні особи можуть підпасти під нові санкції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, прес-служба президента України розповсюдила інформацію про розмову Порошенка і Путіна, результатом якої «стала домовленість про режим припинення вогню на Донбасі. Було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру».

У свою чергу, російські ЗМІ навели слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова щодо цієї розмови.

"Путін і Порошенко дійсно обговорили кроки, які б сприяли б припиненню вогню між ополченцями і українськими силовиками. Домовлятися про припинення вогню Росія не може фізично, оскільки не є стороною конфлікту", - заявив Пєсков.