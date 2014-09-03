Російський солдат виклав у соцмережі свої фото біля "Іловайського котла"

Про це повідомив фотограф Влад Содель у своєму Facebook.

"Темур Исаков ... завісив фотку, зроблену на місці злочину. В котлі під Іловайськом-Многопіллям", - написав Содель.

Дуже хутко після цього сторінку солдата було видалено з ВКонтакте.