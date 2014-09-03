Російський солдат виклав у соцмережі свої фото біля "Іловайського котла"
20:20, 03 вересня 2014Політика
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Ще один російський військовослужбовець "засвітив" Збройні Сили Росії на Донбасі неподалік Іловайська.
Російський солдат виклав фото з Донбасу / Влад Содель
Про це повідомив фотограф Влад Содель у своєму Facebook.
"Темур Исаков ... завісив фотку, зроблену на місці злочину. В котлі під Іловайськом-Многопіллям", - написав Содель.
Дуже хутко після цього сторінку солдата було видалено з ВКонтакте.
Post by Содель Влад.
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