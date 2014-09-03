Російський солдат виклав у соцмережі свої фото біля "Іловайського котла"

20:20, 03 вересня 2014
Політика
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Ще один російський військовослужбовець "засвітив" Збройні Сили Росії на Донбасі неподалік Іловайська.

Російський солдат виклав фото з Донбасу / Влад Содель

Про це повідомив фотограф Влад Содель у своєму Facebook.

"Темур Исаков ... завісив фотку, зроблену на місці злочину. В котлі під Іловайськом-Многопіллям", - написав Содель.

Дуже хутко після цього сторінку солдата було видалено з ВКонтакте.

Post by Содель Влад.

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