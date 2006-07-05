Богатирьова сказала, коли буде світло в кінці тунелю

Один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА не виключає, що сьогодні-завтра більшість і опозиція досягнуть домовленостей, які допоможуть розв’язати конфліктну ситуацію у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам, зазначивши, що сторони зараз продовжують консультації.

«Я не знаю, коли світло в кінці тунелю буде – або сьогодні, або завтра, але ми наближаємось таки до розв’язання проблем», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона додала, що на цей момент залишається неузгодженим лише одне питання – це принцип розподілу комітетів. Р.БОГАТИРЬОВА підтвердила позицію фракції Партії регіонів про те, що розподіл комітетів має відбуватись пропорційно до чисельності фракцій, як це передбачено регламентом Верховної Ради.

Вона висловила незгоду з позицією лідера СПУ Олександра МОРОЗА, що після внесення змін до Конституції не можна віддавати опозиції комітети.

Разом з тим Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що по цьому питанню вдасться досягти домовленостей. «Ми з Олександром Олександровичем спілкуємося десять років. Я думаю, що він розуміє, що його позиції хибні і не дуже аргументовані, коли він говорить, що тоді був один час, а сьогодні начебто інший», - сказала вона.

«Ми наполягаємо на тому, на чому вони в свій час наполягали – тобто комітети, які виконують контрольні функції, представництво наших депутатів пропорційно у всіх комітетах», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Разом з тим вона зауважила, що Партія регіонів відмовилась від посади першого віце-спікера парламенту, пішовши назустріч коаліції, і погодилась, що Партія регіонів претендуватиме на посаду віце-спікера.

В той же час вона зазначила, що питання конкретної кандидатури на цю посаду Партія регіонів ще не обговорювала.