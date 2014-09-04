Нідерланди опублікують попередній рапорт по катастрофі Boeing 9 вересня

Про це повідомила прес-служба відомства. Рапорт буде опублікований в 10.00 за місцевим часом на сайті відомства та буде містити інформацію, котру вдалося зібрати з моменту катастрофи співробітникам адміністрації з питань безпеки.

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Прес-служба відзначила, що розслідування причин катастрофи буде продовжене та остаточний рапорт планується опублікувати до року від моменту катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Києва, котрі підтверджує американська розвідка, літак Malaysia airlines з майже 300 людьми на борту був збитий проросійськими бойовиками за допомоги доставленої із Росії системи "Бук". У цій катастрофі найбільше загинуло громадян Нідерландів. Також серед загиблих - громадяни Австралії та Малайзії.