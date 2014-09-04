Російські військові продовжують обстріл Луганщини з території РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тривають цинічні обстріли наших позицій та населених пунктів з території РФ. Протягом доби вогонь вівся в напрямку селища Станиця Луганська та міста Луганськ», - зазначив він.

Лисенко також повідомив, що «росіяни обстріляли пункт пропуску «Красна Талівка» в Луганській області. Вогонь вівся з села Прогной Ростовської області РФ. Після першого артобстрілу о 22.00 російський безпілотник провів розвідку району та залетів на територію України на 3 км. Після цього обстріли продовжилися. Це вже не перший артобстріл цього пункту пропуску, який на даний момент офіційно не діє».

Читайте такожБойовики та військові РФ взяли під контроль фактично весь південь Луганщини - Тимчук«Такими діями росіяни намагаються відтіснити прикордонників від лінії кордону на цій ділянці, проте підрозділи Держприкордонслужби продовжують його контролювати та обороняти», - пояснив він.

Також артилерійських ударів по силам АТО з боку РФ завдано у районі сіл Дмитрівка та Побєда Новоайдарського р-ну Луганської області.

Крім цього, за словами Лисенка, спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі підтвердили обстріл української території з боку Росії.

Читайте такожЗа час АТО загинули 837 українських військовослужбовців«Протягом останнього тижня артилерійські вибухи й перестрілки були чутні лише у західних та північних напрямках. Також вперше спостерігачі зафіксували обстріл зброєю легкого і важкого калібру зі східних і південно-східних районів, які межують з Україною», – сказано в повідомленні ОБСЄ.