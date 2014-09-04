Генсек НАТО про мирний план Путіна: ми і раніше бачили такі ініціативи, які були димовою завісою для Росії



Так він на прес-конференції по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО, яка відбулася в рамках саміту північноатлантичного альянсу, прокоментував ініціативу президента Росії Путіна щодо так званого мирного плану.

«Якщо недавні заяви президента Путіна представляють справжні зусилля, щоб знайти політичне рішення, я буду їх вітати, тому що це - саме те, що нам потрібно – конструктивний політичний процес. Тим не менше, враховується те, що відбувається у дійсності на місцях. І раніше ми бачили аналогічні заяви та ініціативи, і вони були у дійсності тільки димовою завісою для Росії продовжувати дестабілізувати ситуацію в Україні», - заявив генсек НАТО.

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З цьому зв’язку Расмуссен зауважив, що, «базуючись на досвіді, ми повинні бути обережними в наших оцінках».

«Але якщо ми побачимо справжні зусилля, щоб знайти політичне рішення, ми будемо це вітати», - додав він.