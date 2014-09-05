Комбат "Київ-1": сепаратисти на Донбасі починають здавати зброю

Сепаратисти на Донбасі починають здавати зброю.

Про це командир спецбатальйону МВС "Київ-1" Віталій Сатаренко розповів в ефірі Еспресо.TV.

Він зазначив, що не варто вести мову про ймовірну партизанську війну серед сепаратистів, оскільки серед "партизан" не може бути найманців.

"Я би не говорив про партизанську війну сепаратистів. Оскількі партизанська війна не передбачає в собі елементи найманства, шкурних елементів. Люди, які створюють протистояння нашій роботі на визволених територіях, це або люди, які бояться покарання за скоєні злочини, або люди, які заробляють гроші там", - зазначив він.

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До того ж, за словами Сатаренка, боротися і виявляти сепаратистів допомагають місцеві мешканці.

"В нас є свої напрацювання, є люди, які допомагають з місцевого населення. Хлопці наші затримали на ринку людей, які мали свої магазини. Вони збирали гроші на підтримку "ДНР" через півтора місяця після звільнення Слов’янська. Вони говорили: "або ви здаєте гроші, або наші повертаються і вас розстрілюють".

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І саме страх через повернення бойовиків стримує багатьох прихильників розділення України до складання зброї, зазначив командир спецзагону.

"Сепаратисти починають здавати зброю, допомагати. Єдине, що стримувало цих людей - це погрози з боку бойовиків повернутися", - сказав він.

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