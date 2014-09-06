Порошенко: українські війська залишатимуться на своїх позиціях

Президент України Петро Порошенко не збирається відводити війська із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на ВВС.

Відповідаючи на запитання ведучого Стівена Сакура, чи готове українське керівництво відвести війська із зайнятих позицій відповідно до "плану Путіна", Порошенко зазначив: "Ми не можемо говорити, що ми залишимо ці території. Тому що мова йде про наші території".

"У жодному разі не йдеться про порушення територіальної цілісності і недоторканності моєї країни", - підкреслив президент.

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Порошенко додав, що коли він був обраний на посаду президента, терористи в Донбасі утримували значні за площею території.

"Зараз території їх контролю скоротилися приблизно на дві третини. І в цьому полягає безумовний успіх Збройних сил України", - підкреслив глава держави.

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