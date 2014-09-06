Частина "айдарівців" потрапила у засідку російського спецназу. Ніхто не вижив
01:11, 06 вересня 2014Політика
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Координатор Самооборони Майдану Волині Андрій Хведчак повідомив, що частина другої роти батальйону "Айдар" із Волині потрапила в засідку російського спецназу.
REUTERS
Про це Хведчак написав у власному Facebook.
За його словами, загинули всі бійці. "Цвіт українства, цвіт "Айдару"...", - написав Хведчак.
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Нині йдеться про те, що трагедія сталася поблизу Веселої гори, коли "айдарівці" супроводжували військову колону.
Частина батальйону "Айдар" потрапила у засідку
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