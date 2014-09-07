Норвегія не має наміру постачати озброєння в Україну - ЗМІ



Про це , як передає ИТАР-ТАСС, 7 вересня заявили у прес-службі Міноборони Норвегії.

”На даний момент ми намагаємося встановити, чому відповідна інформація була поширена. При цьому ми можемо підтвердити, що офіцери генштабу королівства представлятимуть Норвегію на двох майбутніх на Україні навчаннях”, - зазначив представник прес-служби Ларса Ємбле.

Також він підкреслив, що Норвегія брала участь у подібних навчаннях протягом багатьох років і ”факт військового співробітництва між двома державами в цій галузі не є чимось новим”.

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3 вересня ще до початку саміту НАТО в Уельсі, міністр оборони Норвегії Іні Еріксен Серейде підтвердила, що двоє офіцерів генштабу країни будуть представляти Норвегію на навчаннях ”Швидкий тризуб-14” (Rapid Trident 2014), які відбудуться у вересні цього року в Львівській області.

Також відомо, що представники королівства в якості спостерігачів будуть присутніми на двосторонніх маневрах ВМС України і США Sea Breeze-2014.

Як повідомляв УНІАН, радник президента України, лідер партії ”Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко заявив, що на саміті НАТО було досягнуто домовленості про постачання в Україну сучасного озброєння, зокрема зі США, Франції, Італії, Польщі та Норвегії, та військових радників.