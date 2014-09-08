Президент Європарламенту цього тижня відвідає Україну
11:53, 08 вересня 2014Політика
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11-12 вересня Шульц зустрінеться з Яценюком і Порошенком.
REUTERS
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц 11-12 вересня відвідає Україну.
Про це йдеться у розкладі президента Європарламенту на цей тиждень.
Так, по прибуттю до Києва у четвер Шульц має намір покласти квіти до меморіалу героям Небесної сотні на вул. Інститутській та відвідати Майдан. У цей же день у нього відбудеться зустріч з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.
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У п’ятницю президент Європарламенту зустрінеться з главою Української держави Петром Порошенком, після чого вони разом відкриють щорічну конференцію Ялтинської європейської стратегії, яка цього року відбудеться у центрі «Мистецький арсенал».
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