Для українських силовиків минула доба пройшла без втрат
12:57, 08 вересня 2014Військо
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Впродовж останньої доби втрат серед українських військовослужбовців в зоні АТО немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, кількість поранених наразі уточнюється і буде оприлюднена на вечірньому брифінгу.
Як повідомлялось раніше, незважаючи на оголошене перемир'я, російські війська та бойовики продовжують обстріли позицій українських військ і цивільних об'єктів, у т.ч. із застосуванням важких озброєнь.
Читайте такожУ штабі АТО розповіли про вогонь у відповідь та провокації з боку бойовиківЗокрема, протягом доби минулої з боку російських військових зафіксовано близько 10 обстрілів з мінометів на гранатометів.
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