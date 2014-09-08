Для українських силовиків минула доба пройшла без втрат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, кількість поранених наразі уточнюється і буде оприлюднена на вечірньому брифінгу.

Як повідомлялось раніше, незважаючи на оголошене перемир'я, російські війська та бойовики продовжують обстріли позицій українських військ і цивільних об'єктів, у т.ч. із застосуванням важких озброєнь.

Читайте такожУ штабі АТО розповіли про вогонь у відповідь та провокації з боку бойовиківЗокрема, протягом доби минулої з боку російських військових зафіксовано близько 10 обстрілів з мінометів на гранатометів.