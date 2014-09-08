У штабі АТО розповіли про вогонь у відповідь та провокації з боку бойовиків
Бойовики стріляють у повітря, у бік блокпостів, щоб викликати вогонь з боку сил АТО.
Сили АТО відкривають вогонь у відповідь тільки у випадку загрози життя українських військових.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашківський.
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«Сили АТО відкривають вогонь у відповідь тільки в разі загрози життю захисників. Зараз йде дуже багато провокацій. Стріляють у повітря, у бік біля блокпостів, щоб викликати вогонь з боку сил АТО і потім сказати, що українська сторона порушує режим», - підкреслив Дмитрашківський.
Також він відзначив, що обстріл проводилися з мінометної та стрілецької зброї. З 23.00 і до ранку обстрілу не зафіксовано.
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Як повідомляв УНІАН, вчора представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Полєвий повідомив, що українські військовослужбовці в повному обсязі виконують умови режиму припинення вогню.
5 вересня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.
Президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генштабу ЗСУ припинити вогонь у зоні АТО, починаючи з 18.00 5 вересня.