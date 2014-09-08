Російські солдати з танками та БТРами оточили блокпост Нацгвардії на Луганщині

Вчора під Слов’яносербськом російські війська намагалися спровокувати збройне протистояння на українському блокпосту з бійцями Національної гвардії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Учора в районі Слов’яносербська росіяни побудували власний блокпост прямо навпроти блокпосту Нацгвардії. Після цього нашим силовикам запропонували залишити блокпост, під загрозою того, що російська військова колона пройде напролом, а у разі відкриття вогню у відповідь всі будуть знищені. Після цього з терористами зустрілися представники ОБСЄ, які домовились про збереження дистанції між сторонами. Але відразу після від’їзду представників ОБСЄ блокпост було оточено з трьох сторін прихованою в «зеленці» технікою: 4 танками Т-72, 2 БМД, 2 БМП, 4 БТР та солдатами у кількості близько 70 чоловік", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що у даний час бійці Нацгвардії тримають оборону блокпосту та не збираються залишати своїх позицій, активних сутичок поки не відбулося.