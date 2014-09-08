Російські солдати з танками та БТРами оточили блокпост Нацгвардії на Луганщині
На даний час бійці Нацгвардії тримають оборону блокпосту та не збираються залишати своїх позицій.
Вчора під Слов’яносербськом російські війська намагалися спровокувати збройне протистояння на українському блокпосту з бійцями Національної гвардії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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"Учора в районі Слов’яносербська росіяни побудували власний блокпост прямо навпроти блокпосту Нацгвардії. Після цього нашим силовикам запропонували залишити блокпост, під загрозою того, що російська військова колона пройде напролом, а у разі відкриття вогню у відповідь всі будуть знищені. Після цього з терористами зустрілися представники ОБСЄ, які домовились про збереження дистанції між сторонами. Але відразу після від’їзду представників ОБСЄ блокпост було оточено з трьох сторін прихованою в «зеленці» технікою: 4 танками Т-72, 2 БМД, 2 БМП, 4 БТР та солдатами у кількості близько 70 чоловік", - сказав Лисенко.
Він зазначив, що у даний час бійці Нацгвардії тримають оборону блокпосту та не збираються залишати своїх позицій, активних сутичок поки не відбулося.