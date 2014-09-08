Другий російський гуманітарний конвой вже стоїть у машинах на території РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

«Росіяни планують черговий гуманітарний вантаж. Була ідея, що вони поїдуть залізницею (залізничним транспортом - УНІАН). Але є інформація, що цей конвой на колесах. Він стоїть на території Російської Федерації. Що в тих машинах - невідомо», - повідомив голова ДФС.

За словами Білоуса, другий гуманітарний конвой, найімовірніше, пройде через ті самі пункти пропуску, що й перший.

Також він додав, що ДФС відкликала співробітників, які повинні були перевіряти цей вантаж і перебували для цього на території Росії.

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«У нас була створена така команда на території РФ, чоловік 50, які фактично були направлені туди, щоб перевіряти цей конвой. Зараз ми їх звідти забираємо, бо це небезпечно для їхнього життя. І далі чекаємо інструкцій від Російської Федерації», - сказав Білоус.

При цьому голова ДФС зазначив, що найближчими днями детальнішу інформацію повідомить його заступник, який курирує митну політику, - Анатолій Макаренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ДФС заявляли, що другий гуманітарний конвой з РФ може бути доставлений в Україну залізничним транспортом.

Довідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

У Червоному Хресті повідомили, що їх представники не супроводжували вантажівки РФ в Україні, як було обумовлено раніше.

24 серпня в Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання з українських стратегічних заводів.