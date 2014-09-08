ОБСЄ відправила на Донбас ще 59 спостерігачів

Про це сказав голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер, повідомляє "Українська правда."

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Дідьє Буркхальтер зазначив, що зараз обговорюють можливість залучення для моніторингу ситуації безпілотників.

Він закликав усі сторони забезпечити реалізацію протоколупро припинення вогню і конструктивно брати участь у подальшому діалозі з цією метою.