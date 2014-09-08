Amnesty International представить у Москві докази участі РФ у конфлікті на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо того, що Росія є учасником конфлікту, у нас є прямі докази, й вони досить чіткі, і ми будемо публічно про це говорити, що вона є учасником цього конфлікту», - заявив він.Читайте такожУ Франції є докази російської інтервенції в Україну

«У загальних звітах ми вже говорили про долученість Росії, зараз ми набагато більше впевнені, ми можемо це називати міжнародним конфліктом, і Росія є його учасником», - наголосив правозахисник.

За його словами, сьогодні ввечері делегація Amnesty International вирушить до Москви.

«Я не думаю, що у нас буде зустріч з Путіним, щоб обговорити все це, але все ж ми хотіли б зустрітися з російською владою, ми будемо спілкуватися з журналістами, а також з громадськими діячами», - додав Шетті.

Довідка УНІАН. РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З 15 квітня в Донецькій і Луганській областях продовжується антитерористична операція.

Наприкінці серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, який розташоване неподалік Маріуполя.Читайте такожРНБО оприлюднила чергові докази російської агресії проти України

Україна заявила про неприховану агресію росіян і закликала західний мир відреагувати на неї.

За оприлюдненими даними РНБО, на сьогодні на Донбасі діють щонайменше 4 тактичні групи російської армії чисельністю 1,6 тис. осіб.

Влада РФ досі відкидає свою причетність до подій на Донбасі.