Порошенко призначив голів трьох обласних держадміністрацій

Про перепризначення Юрія Ткаченка йдеться в указах №710/2014 і №711/2014, розміщених на сайті президента.

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Указом № 714/2014 Петро Порошенко призначив Андрія Путілова головою Херсонської ОДА.

Крім цього указом №713/2014 президент призначив Олега Гончарука головою Івано-Франківської ОДА, звільнивши з цієї посади указом №712/2014 Андрія Троценка.