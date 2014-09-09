Порошенко призначив голів трьох обласних держадміністрацій
14:50, 09 вересня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко перепризначив Юрія Ткаченка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА), а також призначив голів Херсонської та Івано-Франківській ОДА.
REUTERS
Про перепризначення Юрія Ткаченка йдеться в указах №710/2014 і №711/2014, розміщених на сайті президента.
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Указом № 714/2014 Петро Порошенко призначив Андрія Путілова головою Херсонської ОДА.
Крім цього указом №713/2014 президент призначив Олега Гончарука головою Івано-Франківської ОДА, звільнивши з цієї посади указом №712/2014 Андрія Троценка.
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