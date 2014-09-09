Делегацію Європарламенту по зв'язках з Україною очолив хорватський депутат
21:49, 09 вересня 2014Політика
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Депутат Андрій Пленкович (група народних партій, Хорватія) очолив делегацію Європарламенту по зв'язках з Україною.
Призначений глава делегації Європарламенту по зв'язках з Україною / фото УНІАН
Про це повідомляє видання "ЄС-плюс" з посиланням на прес-службу групи народних партій. У повідомленні говориться, що відповідне рішення було ухвалено на установчому засіданні делегації в Брюсселі.
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Під час засідання хорватський депутат відзначив важливість схвалення країнами-членами Європейського союзу нових санкцій щодо Росії. "Ескалація кризи в Україні являє собою тест на довіру, що стосується цінностей, поваги до міжнародного права, зовнішньої, торгівельної, енергетичної та політики безпеки", - сказав він.
Вже цього тижня Андрій Пленкович разом з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом відвідає Київ.
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