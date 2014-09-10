НАТО боїться брати на себе зобов'язання допомоги Україні – експерт

Таку думку висловив директор Інституту міжнародного лідерства Маккейна Курт Волкер, повідомляє канал "24"

З іншого боку, каже експерт, НАТО перелаштовує свою діяльність як Альянс, направлений проти загрози, якою і є Росія.

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"Ми побачили, що НАТО пропонує значний пакет підтримки Балтійським країнам і Польщі, даючи цим зрозуміти, що готовність захистити членів НАТО дуже реальна. Але зворотньою стороною цього є те, що НАТО не зробило по відношенню до України – не пообіцяло надати радників Міністерству оборони, не запропонувало навчання для військових, не надали споряджень, нічого не сказало про підтримку України. На жаль, я думаю, що президент Путін сприйме це, як "зелене світло", що він може продовжувати дестабілізувати Україну без будь-якої серйозної відсічі зі сторони НАТО", – сказав Волкер.