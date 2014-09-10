У Макіївці за час бойових дій пошкоджено 70 багатоквартирних будинків і понад 100 приватних

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Макіївської міської ради.

У повідомленні відзначили, що внаслідок цих руйнувань 19 сімей на сьогоднішній день залишилися взагалі без будь-якого даху. Характер руйнувань різний – від розбитих шибок до повного руйнування будинків і квартир.

Крім того, постраждали 4 об'єкти охорони здоров'я і 14 установ освіти, серед яких 5 дитячих садків і 7 шкіл. В основному характер руйнувань цих об'єктів соціальної інфраструктури – це вибиті шибки. Так, у лікарнях міста заміни вимагають більш як 150 вікон, у школах і дитячих садках склінню підлягають майже 500 вікон.

Читайте такожУ Макіївці з початку бойових дій загинуло 35 мирних жителів, понад 350 - поранено - міськрадаРуйнувань зазнали й об'єкти житлово-комунального господарства. Постраждали 8 котельних практично у всіх районах міста, крім Червоногвардійського. У котельних вибиті шибки, подекуди зруйнована крівля, ремонту вимагає один димар. У міськраді констатували, що в Макіївці практично щодня «страждають» об'єкти електро- і водопостачання міста. Роботу деяких з них вдається відновлювати в короткі терміни. Багато трансформаторних підстанцій залишаються відключеними впродовж тривалого часу через те, що немає можливості ремонтним бригадам виїхати на місце аварії, де йдуть постійні бойові дії.

Серйозно постраждали і об'єкти промислової інфраструктури міста. Це кілька шахт ДП «Макіїввугілля» і Ясинівський коксохімзавод, робота якого на сьогоднішній день практично зупинена. Як і раніше, у Макіївці закрито більшість магазинів, об'єктів надання послуг і побуту. Не працюють школи і більшість дитячих садків, вищі та середні навчальні заклади.