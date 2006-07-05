Роджер Вотерс таки приїде до Києва?

Скасування концерту Роджера Вотерса, одного з учасників та творців "Пінк Флойд", стало чи не головним розчаруванням концертного липня. За словами генерального директора агенції з продажу квитків “Ольвія” Сергія Столаєва, тільки їхня агенція продала квитків на цей концерт більш, як на півтора мільйона гривень. А продаж, крім них, здійснювали центральні театральні каси, приватні підприємці та поширювачі в регіонах. Відомо, що на цей концерт, анонсований на 8 липня, загалом було продано 38 тисяч квитків. Майбутній концерт обговорювався в Інтернеті, люди збиралися їхати ледве не автобусами.

Офіційна версія скасування концерту: технічні причини. Зазвичай, під технічними причинами розуміють якість звуку, світла, сцени, майданчика. Організацією концерту Вотерса займалася концертна агенція “Солекс Плюс”. Її піар-директор Катерина Галіцина в коментарі УНІАН сказала таке:

“Наша агенція вже провела чудовий концерт Вотерса в Москві 24 червня, і ми хочемо, щоб у Києві він також пройшов бездоганно. Тому зараз посилено працюємо над новою базою концерту. Попередній концерт було скасовано через технічні причини, наших партнерів не влаштували деякі моменти, пов’язані зі сценою та піротехнікою.

Щодо твердження компанії Viva Art Music, яка представляє Вотерса, про те, що концерти в Києві нібито не планувалися, Катерина Галіцина зауважила, що “Viva Art Music та “Солекс плюс” давні партнери і жодним “безособовим заявам”, розміщеним у Інтернеті керівництво кампанії не вірить. Насправді вони спільно працюють над майбутнім концертом, який таки відбудеться в НСК “Олімпійський” і дату якого буде повідомлено в найближчі дні.

За словами Галіциної, годину тому було прийнято рішення, що гроші за придбані квитки повертатимуться не три дні, як планувалося, а з 8 по 16 липня в касах НСК “Олімпійський”. Люди, котрі придбали квитки в регіонах, зможуть там же їх здати.

“Ми не ховаємося, наш офіс розташовано в центрі Києва, і сподіваємося, що глядачі поставляться до цієї ситуації з розумінням”, - сказала пані Галіцина.

У свою чергу керівник відділу по зв’язках з громадськістю компанії UMC Ірина Ключковська повідомила УНІАН, що компанія не планує спонсорувати організацію нового концерту. “Ми обурені тим, що зірвався проект. У нас проводився важливий конкурс на підтримку концерту. UMC не має наміру продовжувати комерційні відносини з організаторами концерту, оскільки обов’язки з їхнього боку виконані не були”, - сказала І.Ключковська.

Вона також повідомила, що UMC зробить усе, щоб, люди які виграли в акціях, не були ображені на компанію.

Маша Міщенко