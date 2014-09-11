Порошенко повідомив про звільнення з полону ще 26 військових

"Щойно мені повідомили, що звільнені шестеро полонених, які перебували в Горлівці, і 20 військовослужбовців в Донецьку", - йдеться в Twitter Порошенко.

Між тим, президент не уточнив умов і обставин звільнення силовиків.

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"Ми будемо боротися за кожного українця і звільнимо всіх наших громадян!" - додав він.

Ми будемо боротись за кожного українця і звільнимо всіх наших громадян! - Петро Порошенко (@poroshenko) 10 вересня 2014

Як повідомляв УНІАН, один з пунктів підписаного 5 серпня в Мінську протоколу про припинення вогню в Україні щодо обміну полоненими.