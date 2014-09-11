Порошенко повідомив про звільнення з полону ще 26 військових
07:14, 11 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що 26 військових звільнені з полону в Донецькій області.
REUTERS
"Щойно мені повідомили, що звільнені шестеро полонених, які перебували в Горлівці, і 20 військовослужбовців в Донецьку", - йдеться в Twitter Порошенко.
Між тим, президент не уточнив умов і обставин звільнення силовиків.
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"Ми будемо боротися за кожного українця і звільнимо всіх наших громадян!" - додав він.
Ми будемо боротись за кожного українця і звільнимо всіх наших громадян!
- Петро Порошенко (@poroshenko) 10 вересня 2014
Як повідомляв УНІАН, один з пунктів підписаного 5 серпня в Мінську протоколу про припинення вогню в Україні щодо обміну полоненими.
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