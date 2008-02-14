Чи вірять українці, шо Тимошенко змінить ситуацію на краще (соцопитування)

Більшість українців (67,7%) вважає першочерговим завданням уряду Юлії ТИМОШЕНКО розробити і реалізувати програму боротьби із зростанням цін і інфляцією.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною службою "Український барометр".

51,9% опитаних назвали нагальним питанням, яке уряд Ю.ТИМОШЕНКО має першочергово вирішити, це - істотно підвищити рівень мінімальної заробітної платні та пенсій. 40,6% українців вважає, що уряд в першу чергу має розробити і прийняти ефективну стратегію і програму діяльності на 5 років.

При цьому, відповідно до результатів опитування, 22,6% опитаних вважають, що новий уряд на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО не змінить соціально-економічну ситуацію в Україні, а 24,9% - що навіть погіршить її . 35,2% опитаних вважають, що новий уряд спроможний змінити ситуацію на краще.

Опитування проводилось з 20 по 31 січня 2008 року у 95 населених пунктах усіх територіально-адміністративних одиниць України. Опитано 2010 респондентів за квотною вибіркою, репрезентативною за статтю, віком, освітою, областями і типами поселень, повідомили в "Українському барометрі".