Тимошенко: для Семенюк чесна приватизація - це новина, але доведеться

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає голову Фонду державного майна Валентину СЕМЕНЮК зняти всі перешкоди для чесної і прозорої приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після завершення наради з питань підготовки агропромислового комплексу до весняно-польових робіт, яке проходило в Українському НДІ прогнозування і випробування техніки і технологій для сільгоспвиробництва у Васильківському районі Київської області.

«Ми вимагаємо сьогодні від Валентини СЕМЕНЮК, яка нечесним шляхом залишилася на цій посаді, терміново зняти всі перешкоди для чесної і прозорої приватизації. Я розумію, що для неї чесна і прозора приватизація – це новина, але їй доведеться працювати як керівникові Фонду держмайна в тих умовах, які визначає уряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також зазначила, що уповільнення приватизації ОПЗ ставить під загрозу виконання дохідної частини бюджету. «Сьогодні Фонд держмайна зупиняє чесну прозору конкурентну приватизацію. Власне, це є свідченням того, що і керівництво Фонду, і всі, хто його підтримує, хочуть залишити тіньову процедуру приватизації тих об`єктів, які визначені законами України і рішеннями уряду», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, перешкоди для приватизації ОПЗ створюються для того, щоб «залишити підприємство для тіньової приватизації».

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Кабінет міністрів затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу. Стартова ціна 99,52% акцій підприємства склала 3 млрд. грн. Частина акцій (0,48%), що залишилася, вже продана на пільгових умовах співробітникам підприємства.

Завод буде проданий разом з цехом перевантаження аміаку на конкурсі з елементами аукціону. При цьому аміакопровід, який знаходиться на балансі підприємства, але не входить до його статутного фонду, залишиться в державній власності.

14 лютого Фонд державного майна України відмовився оголосити конкурс з продажу 99,52% пакета акцій Одеського припортового заводу 14 лютого 2008 року, як планувалося раніше.

Згідно з повідомленням прес-служби, голова Фонду В.СЕМЕНЮК не затвердила протокол засідання конкурсної комісії з оголошенням умов конкурсу з продажу акцій ОПЗ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.