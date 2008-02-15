Балога вийшов з Нашої України

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявив про вихід із партії "Народний Союз Наша Україна".

Як повідомляє прес-служба Президента, у заяві В.БАЛОГИ йдеться: "Оголошую про свій вихід із "Народного Союзу Наша Україна". Це рішення ретельно продумане й остаточне.

З часу заснування партії нас пов’язує багато спільних справ. Ми разом пройшли через напружені виборчі перегони. Ми самовіддано працювали на обрання Віктора ЮЩЕНКА главою держави. Ми з нашими партнерами разом виступили проти політичної корупції та узурпації влади і перемогли на дострокових парламентських виборах. «Наша Україна» заручилася високою підтримкою виборців, забезпечила впливові позиції у політичній системі, у владі. Партія має своїх переконаних прихильників по всій країні. У такому результаті є й моя власна частка.

Цю сторінку вже перегорнуто. Вважаю, що всі ефективні можливості, пов’язані з моїм перебуванням у лавах «Нашої України», повністю вичерпані. Мий вихід з партії зніме питання співвідношення між моїми функціями як глави Секретаріату Президента і як члена президії НСНУ. Будуть припинені всілякі спекуляції щодо моєї ролі у внутрішньопартійних процесах".

В.БАЛОГА подякував "усім колегам по партії за пережите і зроблене" і висловив віру "у здатність «Нашої України» і надалі залишатися потужною, впливовою та авторитетною політичною силою".

"З минулого, навіть недавнього, дивлюся в майбутнє. Нині мій головний мотив – це необхідність розвитку, руху вперед, виходу на нові рівні.

Сьогодні перед суспільством і країною постають нові виклики, формуються якісні можливості, виникають масштабні еволюційні завдання. Водночас очевидним є уповільнення процесів у політичній сфері, коли за зовнішньою метушнею не видно свіжої пропозиції конструктивних ідей, продуктивних ідеологій, яскравих лідерів.

Зараз потрібно знаходити новий політичний інструментарій, сучасні форми політичного діалогу, політичної конкуренції та взаємодії. Необхідно відчутно посилити демократичний фланг, забезпечити переваги політичних сил демократичного спрямування над партіями, які намагаються нав’язати суспільству і країні гасла з далекого минулого. Треба підніматися на вищі рівні загальнодержавного мислення, втілювати амбітні програми", - заявив В.БАЛОГА.

Він зауважив: "Завжди був і буду людиною дії, тому не можу збавляти швидкість власного політичного і громадського життя. Запевняю, що і надалі гратиму активну роль у політиці, як велить мені дух українця та обов’язок патріота. Маю конкретні політичні плани. Упевнений, що вони будуть втілені".

В.БАЛОГА також наголосив: "Незалежно від обставин моя участь у політичних процесах завжди буде пов’язана з В.ЮЩЕНКОМ як особистістю, людиною високих принципів і благородних цілей".